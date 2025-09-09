Le taux de remplissage des barrages tunisiens est estimé à 29,3%, à la date du 9 septembre courant, d’après des données statistiques publiées, mardi, par l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI).

Les réserves en eau ont atteint, 692,6 millions m3, en hausse considérable de 27%, par rapport à la même période de l’année écoulée.

Comparée à la moyenne des trois dernières années (639,3 millions m3), cette augmentation est moins importante, ne dépassant pas 8,3%

En Tunisie, les barrages du nord accaparent 92% de l’ensemble des réserves en eau (soit 637,1 millions m3). Ces barrages affichent un taux de remplissage de l’ordre de 34,4%, alors que ceux du centre et du Cap-Bon, sont estimés respectivement à 9,6 % (43,1 millions de m3) et 19,9% (12,3 millions de m3).

Pour ce qui est des apports en eau enregistrés pour la seule journée du 9 septembre 2025, ils représentent 0,580 millions m3, dont plus de 3/4 proviennent des barrages du Nord. L’utilisation totale de ces ressources hydriques a été estimée à 3,574 million m3.