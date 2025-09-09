Le ministre saoudien des Affaires Ã©trangÃ¨res, Faisal bin Farhan bin Abdullah, effectue ce mardi une visite de travail en Tunisie Ã lâ€™invitation du ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res de la Migration et des Tunisiens Ã lâ€™Ã©tranger, Mohamed Ali Nafti.

Selon le dÃ©partement des affaires Ã©trangÃ¨res, la 4e session du comitÃ© de suivi et de concertation politique, coprÃ©sidÃ©e par les deux ministres, se rÃ©unira Ã cette occasion, et sera dÃ©diÃ©e Ã lâ€™examen des moyens de renforcer les relations bilatÃ©rales ainsi quâ€™Ã lâ€™intensification de la coordination et de la concertation sur les questions rÃ©gionales et internationales dâ€™intÃ©rÃªt commun.

La 3e session du comitÃ© de suivi et de concertation politique entre la Tunisie et lâ€™Arabie Saoudite sâ€™est tenue en septembre 2023, Ã Riyad, en Arabie Saoudite.