Le président de la République, Kaïs Saïed, a affirmé, ce lundi, que la politique de compte sur soi avait permis de contenir le taux d’inflation à 5,2 % et d’atteindre une croissance de plus de 3 % au cours du dernier trimestre.

Lors d’une réunion au palais de Carthage avec la ministre des Finances, Michket Slama Khaldi, et le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fathi Zouheïr Nouri, le chef de l’État a attribué ces résultats économiques positifs à une stratégie menée « à l’écart de toute ingérence étrangère ».

Il a également fait état de la stabilité du taux de change et d’une augmentation des réserves stratégiques en devises, qui couvrent désormais 109 jours d’importations.

Selon un communiqué de la présidence de la République, cette rencontre a été l’occasion d’examiner l’exécution du budget de l’État à la fin du premier semestre 2025 et les grandes orientations du projet de budget de l’année 2026. Le président a insisté sur le fait que ce futur budget devait incarner les aspirations du peuple tunisien, particulièrement dans le domaine social, et ne pas se réduire à de « simples chiffres ».

Tout en saluant le rôle de la BCT dans le soutien à l’économie nationale, Saïed a souligné l’importance de la Commission tunisienne d’analyse financière (CTAF) dans le contrôle des flux financiers suspects, face à des indices pointant vers d’importants transferts de fonds en dehors des cadres légaux.