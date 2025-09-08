Le taux d’avancement de la récolte des raisins de cuve dans le gouvernorat de Nabeul, a atteint environ 85%, après le démarrage de la campagne de récolte et de transformation au 13 août dernier.

Le président de l’Union locale de l’agriculture et de la pêche de Grombalia, Chokri Bouziri, a indiqué à l’Agence TAP, que les prévisions font état d’une baisse de la production de raisin de cuve cette saison, estimée à 17 mille tonnes, contre 25 mille tonnes la saison précédente, soit un recul de l’ordre de 25 à 30%.

Cette diminution est due à la réduction des superficies plantées en vigne, en lien avec les changements climatiques et l’impact de la sécheresse au cours des dernières années, malgré les importantes pluies enregistrées lors de la précédente campagne agricole.

Il a précisé que, bien que les superficies plantées en raisin de cuve dans la délégation de Grombalia n’aient pas dépassé 1000 hectares, elles contribuent à hauteur de près de 50% de la production nationale (8 mille tonnes).

Il a souligné qu’aucun problème n’a été signalé en matière de commercialisation, mais que le manque d’eau d’irrigation et l’augmentation des coûts de production, en raison notamment de la hausse des prix des engrais et des produits phytosanitaires, figurent parmi les principales difficultés auxquelles font face les agriculteurs.

Bouziri a appelé au renouvellement des plantations de vigne destinées au raisin de cuve afin de compenser les superficies perdues et de dynamiser un secteur vital pour l’emploi et l’exportation.

Le gouvernorat de Nabeul, qui assure près de 70% de la production nationale avec environ 3 000 producteurs répartis surtout entre Grombalia, Bou Argoub, Takelsa et Korba, figure parmi les principales régions viticoles du pays.