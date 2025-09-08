Environ 300 ouvriers sud-corÃ©ens dÃ©tenus aux Etats-Unis devraient rentrer chez eux en RÃ©publique de CorÃ©e par un vol charter plus tard cette semaine, a rapportÃ© lundi l’agence de presse Yonhap, citant un diplomate sud-corÃ©en.

Cho Ki-joong, consul gÃ©nÃ©ral Ã l’ambassade de RÃ©publique de CorÃ©e Ã Washington, a Ã©tÃ© citÃ© affirmant que la date de retour serait fixÃ©e mercredi, lorsque l’avion se rendrait Ã l’aÃ©roport international de Jacksonville, en Floride, Ã environ 50 minutes en voiture du centre de dÃ©tention de Folkston, en GÃ©orgie.

Les autoritÃ©s amÃ©ricaines chargÃ©es de l’immigration ont arrÃªtÃ© 475 personnes, dont quelque 300 Sud-CorÃ©ens, Ã la suite d’une descente effectuÃ©e le 4 septembre sur le chantier d’une usine de batteries pour vÃ©hicules Ã©lectriques exploitÃ©e par une coentreprise entre Hyundai Motor Group et LG Energy Solution.

Kang Hoon-sik, chef de cabinet du prÃ©sident, a annoncÃ© dimanche que les nÃ©gociations pour la libÃ©ration des Sud-CorÃ©ens dÃ©tenus avaient abouti, prÃ©cisant qu’une fois les procÃ©dures administratives terminÃ©es, l’avion affrÃ©tÃ© partirait pour les ramener chez eux.