Après sa défaite inaugurale à Bratislava contre la Slovaquie (2-0), l’Allemagne a redressé la barre en s’imposant difficilement face à l’Irlande du Nord (3-1), dimanche soir à Cologne, lors de son deuxième match de qualification pour le Mondial 2026.

Des buts pour relancer la machine allemande

Les hommes de Julian Nagelsmann ont ouvert le score dès la 7e minute grâce à Serge Gnabry, avant de subir l’égalisation d’Isaac Price à la 34e minute sur corner, révélant une nouvelle fois des fragilités défensives préoccupantes. En seconde période, Nadiem Amiri (69e) et Florian Wirtz (72e) ont offert la victoire aux champions d’Europe 2024, permettant à l’Allemagne de décrocher ses trois premiers points dans ce mini-championnat qualificatif.

Une course à la première place du groupe

L’Allemagne rejoint ainsi l’Irlande du Nord à égalité de points, mais reste derrière la Slovaquie, victorieuse jeudi au Luxembourg (1-0), qui conserve trois points d’avance. Seule la première place du groupe garantit une qualification directe pour le Mondial 2026, prévu du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada. En cas d’échec, les Allemands devront passer par les barrages en mars prochain.

Les prochains rendez-vous

Les Allemands devront poursuivre leur campagne avec sérieux, en accueillant le Luxembourg à Sinnsheim le 10 octobre, avant de se déplacer à Belfast trois jours plus tard pour affronter à nouveau l’Irlande du Nord. Ces rencontres s’annoncent décisives pour consolider leurs chances de qualification directe.