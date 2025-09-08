La Tunisie sera représentée par trois cyclistes lors du Championnat du monde de cyclisme sur route, prévu du 21 au 28 septembre à Kigali (Rwanda). L’annonce a été faite dimanche par Mohamed Ben Souissi, Directeur Technique National (DTN) de la Fédération tunisienne de cyclisme.

Trois catégories couvertes

Le trio tunisien couvre l’ensemble des catégories d’âge :

Amine Laouini participera chez les juniors (U18),

Alma Abroud défendra les couleurs nationales chez les espoirs (U23),

Aziz Dallaï sera engagé chez les élites/seniors.

Selon Ben Souissi, il s’agit d’une opportunité majeure pour le cyclisme tunisien, d’autant plus que la compétition se déroule pour la première fois sur le sol africain.

Une préparation internationale

Pour maximiser ses chances, Aziz Dallaï a suivi un stage de haut niveau en France entre le 25 juin et le 31 août. Il a ensuite rejoint Kigali pour intégrer un regroupement organisé par l’Union Cycliste Internationale (UCI) dédié aux meilleurs coureurs africains (20 athlètes sélectionnés). Ce stage est soutenu par l’Association des Comités Nationaux Africains, qui prend en charge l’encadrement logistique et technique jusqu’à la fin des Mondiaux.

De leur côté, Laouini et Abroud sont présents à Kigali depuis le 3 septembre afin de s’adapter aux conditions locales et préparer leur entrée en lice.

Le défi de la qualification olympique

Le DTN a rappelé que la Tunisie n’a plus participé aux compétitions olympiques de cyclisme depuis Rio 2016. Une absence expliquée par la complexité du système de qualification, basé sur un classement par points, contrairement à d’autres disciplines où des tournois offrent des tickets directs pour les JO. À cela s’ajoute la nécessité de moyens financiers et logistiques conséquents.

Mohamed Ben Souissi estime néanmoins qu’Aziz Dallaï, considéré comme l’un des meilleurs cyclistes africains du moment, possède le potentiel pour viser une qualification aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028, à condition de bénéficier d’un encadrement structuré et de ressources adaptées.

Un rendez-vous symbolique

La tenue de ce Mondial 2025 à Kigali revêt également une dimension symbolique : c’est la première fois que la compétition se déroule sur le continent africain. Pour les nations africaines, dont la Tunisie, il s’agit d’une occasion unique de mettre en valeur leurs talents et de renforcer leur expérience face à l’élite mondiale.