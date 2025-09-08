La sélection tunisienne des moins de 17 ans s’apprête à entamer une série de cinq matches amicaux afin de peaufiner sa préparation pour le Mondial-2025, qui se tiendra au Qatar du 3 au 27 novembre. Un programme dense attend les jeunes Aigles de Carthage, engagés dans un groupe relevé aux côtés de l’Argentine, de la Belgique et des Fidjis.

Début à Béja face au Burkina Faso

La première étape aura lieu lundi à Béja, sur la pelouse du stade Boujemaa Kmiti. Les Tunisiens affronteront le Burkina Faso, une rencontre qui marquera le coup d’envoi de leur série préparatoire. Ce match permettra au staff technique d’évaluer l’état de forme du groupe et d’effectuer les premiers ajustements.

Deux tests en Égypte

La suite du programme se déroulera en octobre avec deux confrontations contre l’Égypte, prévues les 10 et 13 octobre. Ces matches se tiendront au Caire, face à une sélection réputée solide dans les catégories jeunes. L’occasion pour les Tunisiens de se mesurer à un adversaire nord-africain habitué aux grands rendez-vous continentaux.

Escale aux Émirats arabes unis

En fin de mois, la préparation se poursuivra aux Émirats arabes unis. La Tunisie disputera deux nouvelles rencontres amicales, contre l’Arabie saoudite le 25 octobre, puis face au Chili le 28 octobre. Deux oppositions variées, à la fois régionale et sud-américaine, qui permettront d’affiner les automatismes avant le départ pour le Qatar.

Objectif : prêts pour le Mondial

La sélection tunisienne U17 aura ainsi multiplié les tests face à des adversaires de styles différents. Un passage jugé indispensable pour préparer l’entrée en lice au Mondial-2025, où elle évoluera dans le groupe D. Les Aigles de Carthage croiseront la route de l’Argentine, l’une des nations phares de la compétition, de la Belgique, réputée pour son école de formation, et des Fidjis.

En disputant ces cinq matches préparatoires, l’encadrement technique entend donner au groupe l’expérience nécessaire et la confiance indispensable avant de défier certaines des meilleures équipes de la planète dans cette catégorie d’âge.