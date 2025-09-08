Un projet de restauration de la réserve naturelle “Les tourbières de Dar Fatma ” située à Jendouba (nord-ouest de la Tunisie), dans la région montagneuse de Kroumirie (forêt de chêne-liège et de chêne zéen), sera mis en oeuvre par le Fonds Mondial pour la Nature, WWF-Afrique du nord.

Ce projet sera réalisé en collaboration avec les acteurs locaux, avec le soutien de l’Alliance Méditerranéenne pour les Zones Humides et un appui financier de la Fondation suisse Audemars-Watkins, estimé à 282 105 francs suisses (1 CHF = 3,6 TND), selon le WWF-Tunisie-Afrique du Nord.

Les tourbières de Dar Fatma font partie d’une zone de biodiversité clé de la région Kroumirie-Mogods. Ces tourbières, classées réserve naturelle en 1993 et site Ramsar en 2007, abritent des espèces endémiques et rares et sont uniques pour leur écosystème de tourbière.

Elles fournissent des informations scientifiques essentielles sur la dynamique et le fonctionnement des écosystèmes qui existent depuis près de 33 000 ans, servant d’archive climatique et paléobotanique. Cependant, la dégradation de cet écosystème, notamment due à des pratiques telles que le surpâturage, la pollution et une mauvaise gestion de l’eau, menace ces fonctions écologiques vitales et contribue à la perte de biodiversité et à l’émission de carbone.

Ces tourbières sont malheureusement en voie de disparition et nécessitent une action immédiate. À l’échelle mondiale, la dégradation des tourbières contribue à hauteur de 5 à 10 % aux émissions anthropiques annuelles de CO2, ce qui rend leur restauration une priorité pour l’atténuation du changement climatique.

Le projet de restauration des tourbières de Dar Fatma s’étalera sur la période 2025-2023. Il constitue une solution basée sur la nature pour la gestion de l’eau et du carbone, l’atténuation du changement climatique, la préservation de la biodiversité et la protection des communautés locales.

Ce projet vise à restaurer 13 hectares des tourbières et de leur biodiversité unique, contribuant au stockage du carbone, à la sécurité de l’eau, tout en créant des opportunités économiques durables pour la communauté locale.

Sur le plan pratique, ce projet permettra de développer des études approfondies et des méthodes de collecte de données afin d’améliorer la compréhension des tourbières de Dar Fatma, permettant ainsi d’améliorer la gouvernance et la gestion de la réserve naturelle.

Il favorisera également la mise en œuvre d’un programme de sensibilisation qui éduque la communauté sur l’importance des zones humides, de la biodiversité, de la gestion de l’eau et de la valorisation des déchets, afin de favoriser une plus grande responsabilité environnementale et un engagement accru.

Il a, par ailleurs, pour objectifs d’améliorer les moyens de subsistance des communautés locales en offrant des opportunités économiques durables et en promouvant des pratiques liées à la restauration et à la gestion des tourbières ainsi que d’atteindre une restauration mesurable de la biodiversité des tourbières de Dar Fatma en mettant en œuvre des activités ciblées de conservation et de restauration pour renforcer l’équilibre écologique et la qualité des habitats.

“Les tourbières de Dar Fatma “, font partie de 41 sites naturels tunisiens d’importance internationales, dits sites Ramsar, en référence à la Convention sur les zones humides “Ramsar”, qui est un traité intergouvernemental servant de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources.