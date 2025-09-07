La Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis (CCIT) organise une mission d’hommes d’affaires tunisiens, du 20 au 23 octobre 2025, à Varsovie(Pologne).

Cette mission est organisée en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Varsovie et bénéficie du soutien de l’Ambassade de Tunisie en Pologne vise à consolider le partenariat et à développer les relations économiques et commerciales entre la Tunisie et la Pologne, à fait savoir la CCIT.

Elle permettra aux opérateurs économiques tunisiens de rencontrer directement leurs homologues polonais et d’explorer de nouvelles opportunités d’affaires.

Au programme figure l’organisation des conférences thématiques, des rencontres bilatérales(B2B) ciblées, des séances de networking et des visites de sites et d’entreprises polonaises.

De plus, cette mission sera marquée par l’organisation du forum d’affaires polono-tunisien, qui constituera une plateforme stratégique pour développer de nouveaux partenariats et consolider les relations économiques bilatérales.

À cette occasion, des représentants d’organismes, d’institutions et d’entreprises des deux pays se réuniront.

En particulier, les rencontres mettront en avant différents secteurs, à savoir l’ agroalimentaire, les énergies renouvelables, les TIC et les services.