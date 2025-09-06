L’ouverture vers les marchés africains et le renforcement des capacités des petites, moyennes et entreprises (PME) ainsi que celles des startups pour y accéder ont constitué l’axe central du forum dont les travaux ont démarré, samedi à Hammamet, et qui se poursuivra sur deux jours.

L’événement est organisé par l’incubateur privé Excelity Lab, dans le cadre du projet “Tunisia Boost Up” relevant du programme “Qawafel”, financé par l’Agence française de développement et mis en œuvre par “Expertise France”.

Le directeur exécutif et cofondateur d’”Excelity Lab”, Zakaria Ben Dhia, a indiqué à l’agence TAP, que cette rencontre s’inscrit dans la continuité des actions d’accompagnement des entreprises désireuses de s’ouvrir sur les marchés extérieurs, en particulier africains, et vise à les familiariser avec les dispositifs d’encouragement et de facilitation disponibles pour concrétiser leurs ambitions.

Le forum prépare une deuxième mission exploratoire au Sénégal avant la fin de l’année, après une première étape en Mauritanie qui avait débouché sur des partenariats dans la construction, le génie civil, la formation et les technologies, a-t-il souligné.

Outre la Mauritanie et le Sénégal, la RDC et le Kenya figurent parmi les marchés africains prioritaires pour les entreprises tunisiennes, selon la même source.

Le programme prévoit des témoignages de réussite, des rencontres avec des experts publics et privés, ainsi que des ateliers sur la prospection numérique, la conformité réglementaire et les procédures d’exportation.

L’initiative “Tunisia Bosst Up” sera également déclinée à Sfax et Tunis d’ici la fin de l’année afin de sensibiliser davantage d’entrepreneurs aux opportunités offertes par l’Afrique.

Le projet “Qawafel” (2024-2025), financé à hauteur de 3,8 millions d’euros par l’AFD, cible 140 PME tunisiennes actives dans des secteurs porteurs, avec pour objectif de soutenir leur accès aux marchés africains et de renforcer la diplomatie économique tunisienne.