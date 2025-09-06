L’évaluation des programmes et projets communs en cours de réalisation dans le cadre de la coopération entre le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et l’Union européenne visant à soutenir le système d’emploi et de formation professionnelle en Tunisie ont été au centre de la réunion de travail qui a réuni le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoud, et l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Gilles Perron.

À cette occasion, Chaaoud a souligné l’importance des projets et programmes communs avec l’Union européenne et leur rôle dans le renforcement des capacités du système de formation professionnelle et d’emploi.

Les deux parties ont discuté de l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme « Soutien à la compétitivité des entreprises et à l’autonomisation économique par la création d’emplois CAP-Emploi », réalisé en collaboration avec la Banque africaine de développement et visant en particulier à développer les compétences afin de renforcer les opportunités d’emploi pour les demandeurs d’emploi et à autonomiser les jeunes à travers l’entrepreneuriat et le soutien à la structuration des projets du secteur informel.

Pour sa part, l’ambassadeur de l’Union européenne a salué les progrès notables réalisés dans la mise en œuvre des programmes de coopération conjoints avec le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, réitérant l’engagement de l’Union à soutenir cette coopération constructive et sa continuité. Les deux parties ont convenu de poursuivre la coordination et la collaboration afin de contribuer à l’amélioration de l’employabilité des jeunes et au renforcement des capacités de l’économie nationale à assurer le développement et l’emploi.