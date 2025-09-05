Les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% en août 2025, par rapport au mois de juillet 2025, selon le bulletin mensuel de l’Institut national de la statistique (INS) “indice des prix à la consommation Base 100 en 2015” août 2025.

L’INS a expliqué cette augmentation, principalement par la hausse des prix de l’alimentation de 1,5% et des prix du groupe “service éducation” de 1%.

En revanche, les prix des produits d’habillement se sont repliés de 4,6% en raison des soldes d’été.

Evolution de 1, 5% des prix des produits alimentaires

En ce qui concerne les prix des produits alimentaires, cette hausse de 1,5%, sur un mois, est enregistrée à la suite de la hausse des prix des volailles de 7,7%, des œufs de 7,2%, des légumes frais de 1,9%, des poissons frais de 1,9%, des viandes bovines de 1,2% et des fruits frais de 1,1%.

Hausse de 1% des prix des produits et services d’enseignement

Les prix des produits et services d’enseignement ont accru de 1% sur un mois, à cause de l’augmentation des prix des services de l’éducation préélémentaire et primaire de 1,8% et des fournitures scolaires de 1,3%.

Baisse de 4,6% des prix des produits d’habillement

En contrepartie, les prix des produits d’habillement ont diminué de 4,6%, au mois d’août par rapport au mois précédent, en raison du début de la saison des soldes d’été.

En effet, les prix des articles d’habillement baissent de 4,7% et ceux des chaussures de 5,4%.