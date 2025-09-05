La Tunisie a consolidé sa position de leader du Groupe H des qualifications africaines pour la Coupe du monde 2026 en battant le Libéria 3-0, jeudi soir à Radès.

Selon le sélectionneur Sami Trabelsi, « nous avons remporté une victoire précieuse qui nous permet de franchir un grand pas vers la qualification au Mondial ». Le succès net traduit selon lui la supériorité de la sélection tunisienne sur ses adversaires.

Une première période mitigée, une seconde période maîtrisée

Trabelsi a souligné que l’équipe avait inscrit un but très tôt, mais que le rythme avait ensuite baissé en raison d’un déséquilibre entre le côté droit et le côté gauche. L’entrée en jeu de Naim Sliti et Ismail Gharbi a permis de relancer l’animation offensive, rendant le jeu plus fluide et mieux construit, avec des transitions efficaces entre la défense et l’attaque.

Le sélectionneur a également insisté sur la solidité défensive et le fait d’avoir gardé les buts intacts. « Il reste encore beaucoup de travail pour élever notre niveau et rivaliser avec les grandes nations africaines », a-t-il ajouté, en soulignant l’importance de l’intégration progressive des nouveaux éléments.

Les joueurs satisfaits, mais concentrés sur l’avenir

Le milieu Ferjani Sassi a exprimé sa satisfaction après le succès : « Cette victoire nous a permis de consolider notre leadership du groupe et de nous rapprocher encore un peu plus de la qualification. Le match a été globalement positif, même s’il reste quelques détails à corriger ».

Il a également insisté sur l’ambiance au sein de l’équipe : « Les relations entre les joueurs sont très bonnes, et ce genre de victoire renforce encore davantage cette cohésion ». Sassi a enfin évoqué le prochain défi : « Le match contre la Guinée équatoriale sera difficile, surtout à l’extérieur, mais nous irons là-bas avec la confiance du leader, sans pression, pour chercher un résultat positif ».

Le point de vue du Libéria

Du côté libérien, le sélectionneur Thomas Kojo a reconnu la supériorité tunisienne : « Affronter une équipe comme la Tunisie, leader du groupe et soutenue par son public, est toujours difficile. » Il a ajouté que le premier but encaissé très tôt avait affecté le moral de ses joueurs : « Nous avons essayé de réagir, d’attaquer et de bousculer la Tunisie, mais nos erreurs défensives nous ont coûté très cher ».

Cap sur la Guinée équatoriale

Le prochain rendez-vous des Aigles de Carthage est programmé lundi en Guinée équatoriale, un déplacement que Trabelsi juge « très délicat » mais crucial pour tenter de valider la qualification avant la fin du cycle.