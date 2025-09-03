Le renforcement du partenariat entre l’office national de la famille et de la population (ONFP) et la Confédération Allemande de l’enseignement pour adultes, a été au centre d’une rencontre hier mardi, entre le président directeur général de l’office Mohamed Douaji et le directeur régional de la confédération Nazareth Nazaretyan.

Cette rencontre a pour objectif de renforcer la coopération en matière d’accès équitable et global des catégories vulnérables aux prestations de santé sexuelle et reproductive.

L’ONFP a indiqué dans un communiqué publié mercredi, que cette orientation s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle expérience avec le commissariat régional de la Manouba, après la réussite d’une expérience similaire avec le commissariat régional de Tunis, précisant que ces initiatives seront généralisées progressivement à toutes les régions de manière à contribuer au développement des prestations sanitaires et sociales et à réaliser les objectifs des deux parties.