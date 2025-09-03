Devenir propriétaire reste un rêve souvent hors de portée pour de nombreux salariés tunisiens aux revenus modestes ou moyens. Pour leur offrir une solution concrète, la Société de Promotion des Logements Sociaux (Sprols) met en avant le programme Foprolos, conçu pour rendre l’accès au logement plus équitable et abordable.

Les prix débutent à 180 000 dinars, avec des critères d’éligibilité stricts : un revenu mensuel brut compris entre 495 et 2 972 dinars, et l’obligation de ne pas déjà posséder de logement, ni pour le demandeur ni pour son conjoint. La superficie est également encadrée : jusqu’à 100 m² pour une maison individuelle et 120 m² pour un appartement.

Côté financement, le dispositif se veut particulièrement incitatif : jusqu’à 90 % du prix du logement peut être couvert par un prêt bancaire, remboursable sur 25 ans, avec une période de grâce de 2 à 3 ans. L’âge limite de remboursement est fixé à 75 ans, tandis que les taux d’intérêt varient entre 1 % et 7 %, selon la tranche de revenu.

Le Foprolos ne se limite pas à l’achat d’un logement. Il propose aussi des prêts adaptés à différents projets : construction (jusqu’à 148 000 dinars), extension (jusqu’à 74 000 dinars) ou encore acquisition de terrain (max. 250 m²), sous réserve de constructibilité.

Avec ce panel d’options, le programme entend répondre à la demande croissante en logements, tout en soutenant une politique de logement social durable et accessible.

