Logement social en Tunisie : la SPROLS relance la location-vente

La Société de promotion des logements sociaux (SPROLS) œuvre à réintroduire le mécanisme de location des logements sociaux avec option d’achat par le locataire, a déclaré le Président Directeur Général de la société, Omar Saidani.

Dans une interview TV accordée à l’Agence TAP, Saidani a ajouté que cette option s’inscrit dans le cadre de la politique sociale de l’Etat visant à remédier à la crise du logement et limiter la hausse excessive des prix des loyers.

« Durant les années 80, la société qui était à la fois lotisseur, promoteur immobilier et organisme de crédit, a appliqué le mécanisme de location des logements avec option d’achat après une certaine période, jusqu’à la promulgation de la loi des établissements financiers », a indiqué le responsable. Et de préciser que cette loi accorde l’exclusivité de l’octroi des crédits fonciers aux établissements financiers ou aux entreprises, dont le statut de création autorise l’octroi de ce genre de crédits.

« Actuellement, nous nous penchons, avec le ministère de l’Equipement et de l’habitat, sur l’actualisation de la loi de création de la société SPROLS dans l’objectif d’intégrer dans ses missions, ce mécanisme de location de logement avec option d’achat après une période », a souligné le responsable, estimant que ce nouveau mécanisme constituera « une solution extraordinaire pour le client ».

Toutefois, indique encore Saidani, l’application de cette mesure doit être suivie de mesures d’accompagnement pour que la société puisse préserver sa solidité financière. Et d’ajouter que la SPROLS recommande de redonner la possibilité au Fonds de promotion de l’habitat au profit des salariés (FOPROLOS) de financer les promoteurs immobiliers à des taux préférentiels.

Il a rappelé que le FOPROLOS a déjà assuré auparavant le financement des promoteurs immobiliers, en plus des salariés à revenus limités, et ce en leur accordant des crédits à des taux d’intérêt préférentiels pour la réalisation des logements sociaux.

Cette mesure a était appliquée jusqu’à l’année 2016 date de la promulgation d’un nouveau décret qui a annulé le décret 9- 65 de l’année 1977, régissant l’intervention du fonds FOPROLOS.

«Actuellement nous examinons avec l’autorité de tutelle la possibilité de réintroduite cette alternative de financement qui permettra d’alléger la lourde charge financière de la SPROLS », a estimé le responsable, rappelant que les charges financières peuvent aller jusqu’à 20% et même plus du coût de construction, notamment, en cas de blocage de certains projets et des difficultés de commercialisation des logements construits ».

A cet égard, le Saidani a fait savoir que la société a des difficultés pour commercialiser près de 100 logements construits à Borj Touil (Ariana), dont 37 logements sont inscrits dans le cadre du système de financement par le FOPROLOS.

Le financement par le FOPROLOS de la construction des logements sociaux destinés à la location avec option d’achat, est un mécanisme avantageux tant pour le client que pour la pérennité de la société, a estimé le responsable, mettant l’accent sur l’importance pour les clients de rembourser les frais de location.

« Les créances irrécouvrables au titre des frais de location s’élèvent à 27 millions de dinars, et ce pour les logements qui ont été vendus dans le passé, selon la formule location avec option d’achat », a indiqué le responsable.

Depuis sa création en 1977, la société a construit près de 25 mille logements, dont 10 mille au profit des caisses de la sécurité sociale et 15 mille pour son propre compte.

Tap – Interview réalisée par Amal Ben Hajiba