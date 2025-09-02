Le marché boursier a clôturé la séance de mardi, 2 septembre 2025, sur une note négative. L’indice de référence s’est rétracté de -0,34 % à 11 871,76 points dans un volume bien garni de 18 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Notons la réalisation de deux transactions de bloc portant sur le titre SAH LILAS et totalisant une enveloppe de 2,3 MD.

Sans faire l’objet de transactions sur la séance, le titre TUNIS RE s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action du réassureur s’est hissée de 6 % à 8,900 D.

Le titre ASSURANCES MAGHREBIA VIE a affiché une embellie sur la séance. L’action de la société s’est bonifiée de 5,3 % à 6 D, dans un flux de 310 mille dinars.

Le titre LAND’OR s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. L’action a trébuché de -5,9 % à 10,150 D, dans des échanges de 464 mille dinars sur la séance.

Le titre CIMENTS DE BIZERTE a accusé une baisse de -4,1 % à 0,470 D. L’action du cimentier n’a pas drainé des flux sur la séance.

UNIMED a été la valeur la plus échangée de la séance, en amassant un volume de 11,2 MD. Le titre s’est délesté de –0,8 % à 8,640 D.