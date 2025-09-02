Le projet « Medlink » de liaison énergétique entre la Tunisie, l’Italie et l’Algérie et qui implique d’autres pays européens, est sur la liste des projets prioritaires pour l’Union européenne. Ce projet vise à déployer environ 10 GW d’énergie solaire, d’énergie éolienne terrestre et de stockage d’énergie en Tunisie et en Algérie, pour leurs marchés locaux et aussi pour l’exportation.

Dans une mise à jour de la liste des projets transfrontaliers en matière d’énergies renouvelables, publiée sur son site Web, la Commission européenne a inclus le projet « Medlink » dans la liste des projets bénéficiant « d’un statut spécial qui offre plus de visibilité, ainsi que l’éligibilité pour demander des subventions pour des études ou des constructions dans le cadre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe ».

Suite à un appel à propositions lancé entre septembre 2024 et janvier 2025, cinq nouveaux projets transfrontaliers d’énergies renouvelables ont été sélectionnés. Avant d’être ajoutés à la liste, chaque projet a été évalué par des experts externes, l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA) et la Commission européenne afin d’évaluer leur rentabilité en matière d’exploitation des énergies renouvelables.

Pour être éligible à la liste, un projet doit faire l’objet d’un accord entre deux ou plusieurs États membres de l’UE, ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers.

Treize projets d’énergie renouvelable figurent désormais parmi les projets transfrontaliers d’énergie renouvelable de l’UE au titre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE).

Les projets figurant sur la liste de l’UE permet, en outre, de demander des subventions pour des études ou des travaux de construction dans le cadre du mécanisme « Connecting Europe Facility ».

Pour rappel, le projet de liaison énergétique entre la Tunisie, l’Algérie et l’Italie consiste réellement à développer environ 10 gigawatts (GW) d’énergie renouvelable, solaire photovoltaïque, éolien terrestre et à travers des systèmes de stockage d’énergie par batteries appelés « BESS », ou Battery Energy Storage System, des systèmes qui utilisent des batteries rechargeables et des systèmes de gestion intelligents pour stocker et libérer de l’électricité.

Le projet prévoit de produire 30 TWh/an pour la consommation locale et l’exportation, ainsi que 4 GW de nouvelles capacités de transfert d’électricité entre l’Afrique du Nord et l’Europe. Il prévoit parallèlement l’élaboration d’une étude d’impact environnemental et social.

Son objectif en matière de climat est de réduire les émissions d’environ 8 MtCO2 par an dans l’UE et à accélérer la transition énergétique dans les pays impliqués.