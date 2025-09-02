Quelque 1532 opérations d’investissement agricole d’une valeur de 229,5 millions de dinars (MD) ont été approuvées, durant les sept premiers mois de l’année 2025, permettant la création de 1485 emplois permanents, c’est ce qui ressort du bulletin de statistique, publié mardi, par l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA).

Uniquement 24% de ces approbations effectuées par des comités d’octroi des avantages, concernent des projets déclarés en 2025, alors que le reste portent sur des projets déclarés en 2024 (49%), et en 2023 (27%).

L’APIA a fait savoir, en outre, que 947 opérations de création de nouveaux projets, ont été recensées d’une valeur globale de 120 MD, soit 52% en termes de valeur. En ce qui concerne les projets d’extension et de renouvellement, ils ont mobilisé 685 opérations, d’une valeur de 109,5 MD, soit 48% en termes de valeur.

Le secteur agricole arrive en tête avec des investissements approuvés estimés à 105 MD, suivi du secteur des services liés à l’agriculture (63,2 MD), puis du secteur de l’aquaculture (46,9 MD), du secteur de la pêche (12,9 MD)…

L’ensemble de ces opérations ont bénéficié de subventions d’une valeur de 56,6 MD, et ont mobilisé des crédits, à hauteur de 74 MD, ce qui représente 32% de la valeur des investissements agricoles approuvés. A noter que les crédits ont contribué au financement de 741 projets, soit 48% du nombre total de projets approuvés.

Il importe de souligner que, durant les sept premiers mois de l’année 2025, 19 opérations d’investissement ont été approuvées au profit des sociétés communautaires (pour un montant de 4,6 MD), 108 opérations au profit des femmes promotrices (représentant un investissement de 10,8 MD), et 304 opérations au profit des jeunes promoteurs (32,4 MD).

Les données de l’Agence ont fait état, aussi, de l’enregistrement de 3255 opérations d’investissement déclarées, pour un montant de 641,8 MD, à fin juillet 2025.