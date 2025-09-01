La Direction générale des impôts rappelle aux contribuables les échéances fiscales du mois de septembre. Plusieurs dates importantes concernent aussi bien les personnes physiques que morales.

15 septembre : dernier délai pour le dépôt de la déclaration mensuelle des personnes physiques.

: dernier délai pour le dépôt de la déclaration mensuelle des personnes physiques. 22 septembre : échéance pour la déclaration fiscale mensuelle des personnes morales adhérentes à la télé-déclaration et au paiement à distance.

: échéance pour la déclaration fiscale mensuelle des personnes morales adhérentes à la télé-déclaration et au paiement à distance. 25 septembre : dépôt de la déclaration de l’acompte provisionnel des personnes physiques.

: dépôt de la déclaration de l’acompte provisionnel des personnes physiques. 29 septembre : double échéance pour les personnes morales. D’une part, la déclaration mensuelle pour celles non adhérentes à la télé-déclaration. D’autre part, le dépôt de la déclaration de l’acompte provisionnel.

Les autorités fiscales rappellent que ces dates représentent la dernière journée pour déposer les déclarations. Il est fortement conseillé de procéder avant l’échéance pour éviter tout encombrement ou retard susceptible d’entraîner des pénalités.