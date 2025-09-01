La Tunisienne Chaima Toumi (-57 kg) a terminé à la 4e place du Grand Prix Challenge de taekwondo organisé du 28 au 31 août, à Muju en Corée du Sud, après sa défaite, dimanche, devant l’Américaine Faith Dillon 0-2.

Toumi s’était imposée en demi-finale devant la Brésilienne Maria Clara Pacheco (2-1), après avoir éliminé l’Australienne Stasis Himer (2-0) en quart, la Viétnamienne Ti Ani Toyat (2-0) en huitième et la Kazake Maria Sivostianova (2-0) au deuxième tour.

De son côté, Moataz Aifaoui (+80 kg) a été éliminé dès le premier tour par le joueur sous bannière neutre, Larin Vladislav (0-2).