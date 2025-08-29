Le marché boursier a terminé la séance du vendredi, proche de l’équilibre (+0,09 %) à 11914,7 points, dans un modeste volume de 3,7 MD. Aucune transaction de bloc n’a été réalisée sur la séance, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre STIP s’est offert la meilleure performance de la séance. Sans faire l’objet de transactions, l’action de l’unique producteur de pneus en Tunisie s’est appréciée de 4,5 % à 3,050 D.

Le titre STA a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action du concessionnaire automobile de la marque chinoise Chery a affiché une embellie de 3,3 % à 31,800 D, en générant des échanges de 46 mille dinars sur la séance.

Le titre ICF a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action du producteur du fluorure d’aluminium s’est effritée de –5,1 % à 108,200 D, en drainant un flux de 322 mille dinars.

Le titre BNA s’est mal comporté sur la séance. L’action de la banque publique a légèrement reculé de –1,7 % à 8,800 D, en brassant un volume réduit de 28 mille dinars sur la séance.

POULINA GROUP HOLDING a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action du plus grand holding en Tunisie a animé le marché avec des capitaux de 379 mille dinars. Le titre a terminé la semaine sur une légère régression de –0,1 % à 15,300 D.