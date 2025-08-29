Dans le gouvernorat de Zaghouan, les études liées au projet de construction de 176 majels (citernes souterraines destinées à la collecte de l’eau pluviale) d’une capacité de 20 mètres cubes chacun sont achevées.

Les travaux devront être lancés au cours de la seconde moitié du mois prochain, moyennant une enveloppe de 6 millions de dinars, cofinancé par la Banque Africaine de développement (AFD), a indiqué à l’Agence TAP, le chef du projet Mohsen Belhédi.

Ce projet permettra à plusieurs habitants des zones rurales de la région l’exploitation de l’eau de pluie à des fins domestiques, a-t-il souligné.

Il a ajouté que les bénéficiaires du projet ont été sélectionnés selon des critères spécifiques élaborés à cet effet, et conformément à une approche participative apportée par toutes les parties concernées, y compris les représentants des composantes de la société civile.