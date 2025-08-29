Après la publication de huit (8) rapports ESG durant l’année 2024, relatifs à l’exercice 2023, l’année 2025, a débuté avec un rythme plus soutenu de publication des reportings extra-financiers des sociétés cotées.

Cette tendance a été le fruit des efforts déployés par l’ensemble des parties prenantes et surtout l’évolution de la maturité des sociétés cotées, convaincues de plus en plus de l’intérêt du reporting ESG.

Dans ce cadre, une première série de sociétés cotées (13) ont déjà publié des rapports ESG pour durant cette année. Cette liste sera mise à jour après chaque nouvelle publication portée à la connaissance de la Bourse de Tunis :

Dans le même sillage, les engagements de la Bourse de Tunis, ne cessent de se renforcer notamment par la production de son premier rapport ESG au titre de l’exercice 2024 (Bourse de Tunis – Rapport ESG 2024) et la continuation en collaboration avec l’IFC sur le programme d’accompagnement des sociétés cotées, uniformisant et généralisant ainsi l’adoption des politiques de suivi et de divulgation des performances en matière de durabilité.