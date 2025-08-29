Le Comité d’Octroi des Avantages relevant de l’Agence de Promotion des Investissements agricoles (APIA) a approuvé, jeudi, des investissements d’une valeur totale de 16,4 millions de dinars dans les secteurs agricole et aquacole, et ce dans les gouvernorats de Monastir, Sfax et Sousse.

La commission a, également, approuvé l’octroi de deux prêts fonciers au profit de jeunes promoteurs pour l’acquisition de terres agricoles couvrant une superficie totale de 13,9 hectares dans le gouvernorat de Kasserine, pour une valeur globale de 311 mille dinars, en vue d’y lancer des projets agricoles.