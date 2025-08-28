Le champion olympique tunisien Firas Katoussi a Ã©tÃ© Ã©liminÃ© en quarts de finale du Grand Prix Challenge de taekwondo de Mujo en CorÃ©e du Sud, aprÃ¨s sa dÃ©faite face Ã lâ€™AmÃ©ricain Victor Rodriguez sur les scores de (14-9, 8-3), jeudi matin.

Katoussi avait bien entamÃ© la compÃ©tition, en sâ€™imposant dâ€™abord contre le Chinois Mingkuan Ming (6-3, 4-3) puis face au TchÃ¨que Tomas Sittek (14-4, 6-1).

Pour rappel, Firas Katoussi est lâ€™actuel champion olympique en -80 kg, sacrÃ© aux Jeux olympiques de Paris 2024.