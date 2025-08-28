Un document “Procès-verbal de réunion”, relatif à la mise en place d’un système électronique intégré d’origine, a été signé, mercredi 27 août 2025, au siège de la Direction générale des douanes.

Ce système électronique intégré d’origine sera réalisé en coopération entre la douane tunisienne et son homologue de la Corée du Sud.

La signature, qui s’inscrit dans le cadre de la coopération internationale et de numérisation des procédures de la douane tunisienne, a eu lieu entre le Directeur général des douanes et du directeur général du bureau des affaires internationales de la douane coréenne, en présence d’une délégation de la douane coréenne et des responsables de la douane tunisienne.

Ce système permettra aux opérateurs économiques et à la douane tunisienne de gérer de manière électronique, les règles d’origine dans le cadre des accords de libre-échange conclus, pour une bonne application de ces accords.

Le “procès-verbal de réunion” comporte une série d’engagements et d’obligations, de la part des parties tunisienne et coréenne, afin de garantir la réussite des différentes étapes de la mise en place de ce système électronique.