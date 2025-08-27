Les quantités de céréales collectées dans le gouvernorat de Siliana ont atteint cette saison un million et 577 mille quintaux.

Parmi ces quantités, 737 mille quintaux de blé dur, 148 mille quintaux de blé tendre, 697 mille quintaux d’orge et 491 quintaux de triticale, a indiqué à l’Agence TAP, Mohamed Taher Azouz, chef de service au Commissariat régional au développement agricole.

La même source a ajouté que 435 mille quintaux de blé dur, 88 mille quintaux de blé tendre et 350 mille quintaux d’orge ont été vendus jusqu’à présent, ajoutant que les quantités de blé tendre et dur stockées à l’air libre ont été toutes ramassées.