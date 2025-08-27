Les avoirs nets en devises ont atteint 24,7 milliards de dinars, à la date du 26 août courant, soit l’équivalent de 107 jours d’importation. Ils ont baissé en pourcentage de -1,6% et en valeur de 412,1 millions de dinars (MD), par rapport a la même date en 2024, selon les indicateurs monétaires et financiers publiés, mardi, par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

En effet, l’année dernière (à la même date), les avoirs net en devises étaient de l’ordre de 25,1 milliards de dinars (114 jours d’importation).

Les indicateurs quotidiens de l’Institut d’émission, montrent une hausse des revenus du travail cumulé de 427,6 MD, à la date du 20 août 2025, passant de 5,07 milliards de dinars en 2024, à 5, 5 milliards de dinars en 2025, soit une hausse de près de 8,5%.

S’agissant des recettes touristiques, elles ont enregistré une hausse en valeur de 409,6 MD à la date du 20 août 2025 par rapport à celle de 2024, pour s’établir à 5,07 milliards de dinars, contre 4,6 milliards de dinars en 2024.

Quant au service de la dette extérieure cumulé, il a enregistré une diminution de 652,2 MD à la date du 20 août 2025, passant de 10 milliards de dinars en 2024 (20 août) à 9,3 milliards de dinars à la même date en 2025.

Le total des transactions interbancaires s’est établi à 2,8 milliards de dinars, le 26 août courant, contre 2,2 milliards de dinars à la même date de l’année précédente, soit une augmentation en valeur de 620,7 MD. S’agissant des billets et monnaies en circulation, ils sont de l’ordre de 25,9 milliards de dinars, à la date du 25 août 2025, contre 22,628 milliards de dinars en 2024, soit une hausse de 3,3 milliards de dinars (13,6%) .