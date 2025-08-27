Le directeur technique de la Fédération Tunisienne d’Aviron, Fayçal Soula, a indiqué que l’objectif de la sélection tunisienne lors de sa prochaine participation au championnat d’Afrique d’aviron classique et de plage, prévu fin octobre-début septembre 2025 en Afrique du Sud, est de remporter le titre continental.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Soula a précisé que les rameurs tunisiens entameront leur participation au championnat d’Afrique début septembre prochain, à l’occasion du championnat national considéré comme une étape clé pour évaluer l’état de forme des athlètes.

Il a ajouté qu’avant de prendre part à ce rendez-vous continental, la Tunisie participera au Championnat du monde d’aviron classique et paralympique, qui se tiendra à Shanghai du 21 au 28 septembre. L’objectif fixé par la Fédération est d’atteindre la finale B et de se classer parmi les 15 meilleures nations, a-t-il souligné.

“Parmi les athlètes les plus attendus lors de ce mondial figurent Khadija Krimi et Salma Dhaouadi en double féminin, Fadi Ben Hammouda en skiff seniors, et Gaith Kadri en skiff poids léger. En aviron paralympique, les espoirs tunisiens reposeront sur Ahlem Jeddi, alors que Maher Rahmani devrait être absent en raison d’une blessure nécessitant une intervention chirurgicale.

Interrogé sur les raisons de l’échec des rameurs tunisiens à atteindre le podium mondial et olympique, contrairement à d’autres disciplines individuelles comme la natation ou le taekwondo, Fayçal Soula a pointé du doigt deux principaux obstacles : le manque de moyens alloués à la discipline, et le nombre restreint de clubs, avec seulement 10 associations actives réparties à travers le pays.