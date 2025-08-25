Kylian Mbappé poursuit son début de saison tonitruant avec le Real Madrid. Déjà buteur décisif le week-end dernier face à Osasuna (1-0), l’attaquant français a cette fois inscrit un doublé pour mener les siens à un succès net et sans bavure sur la pelouse d’Oviedo (3-0), dimanche, lors de la 2ᵉ journée de Liga.

Meilleur buteur du championnat la saison passée et Soulier d’Or européen, le capitaine des Bleus a ouvert le score d’un enchaînement en pivot de grande classe (37e). Il a ensuite doublé la mise en fin de rencontre, sur un service de Vinicius Junior, d’une frappe croisée du pied droit (83e).

Entré en jeu en seconde période, Vinicius s’est offert le but du break dans le temps additionnel (90e+3). Avec ce succès, le Real Madrid (3e, 6 points) signe un deuxième succès consécutif et confirme ses ambitions pour cette nouvelle saison.