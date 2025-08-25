Quelque 25 avis de financement de projets féminins ont été remis, vendredi, au siège du gouvernorat de l’Ariana, dans le cadre du programme national de entrepreneuriat féminin Raidet.

La sous-directrice des services spécifiques au commissariat régional de la femme, Wiem Majouj a indiqué à l’Agence TAP qu’un fonds de 300 mille dinars sera alloué par la Banque tunisienne de solidarité (BTS) pour créer des micro-projets dans divers domaines.

Elle a ajouté qu’un programme d’accompagnement professionnel aux femmes concernées pour les aider à surmonter les obstacles qui pourraient surgir lors de la mise en place de leurs projets.

Le programme Raidet, réalisé par le ministère de la famille et de la femme, vise à créer 3 mille projets d’ici fin 2025, soit 600 projets par an.