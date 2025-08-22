La municipalité de Mornag, relevant du gouvernorat de Ben Arous, bénéficiera prochainement d’un renforcement notable de ses infrastructures routières, suite à l’approbation du financement d’un projet de réaménagement du réseau routier local, d’un montant dépassant les 3 millions de dinars.

Ce financement a été accordé à la municipalité par la Caisse de prêts et de soutie des collectivités locales, qui a intégré le projet dans la liste des interventions retenues au titre de la deuxième tranche du Programme de modernisation des routes municipales pour l’année 2025.

Selon Aziz Ben El Akhdar, député de la région, une enveloppe de 3,125 millions de dinars a été alouée pour la réalisation de ce projet qui vise à améliorer les conditions de mobilité au sein du périmètre municipal, à traiter les points noirs du réseau routier, et à consolider les infrastructures existantes.

Le projet comprend notamment la réhabilitation des trottoirs, l’entretien des réseaux d’évacuation des eaux pluviales, ainsi que la mise à niveau des dispositifs de sécurité routière sur les tronçons concernés.