La Tunisie est devenue un pôle d’attraction du commerce et de l’investissement grâce à son positionnement géographique, a indiqué la Cheffe du gouvernement dans un discours adressé aux hommes d’affaires et sociétés japonais lors du « discover Tunisia », un événement organisé en mage de la TICAD 9 qui se tient à Yokohama (Japon).

Et d’ajouter que la Tunisie, porte d’entrée méditerranéenne vers l’Afrique, pourrait renforcer son rôle stratégique dans le réseautage des marchés européen, africain et arabe, outre son rôle que ce soit à travers la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) ou le Marché commun pour l’Afrique orientale et australe (COMESA).

Zenzri a, par ailleurs, rappelé la stabilité du climat de la Tunisie dans toutes ses dimensions politique, sociale et économique, ce qui a contribué à la création d’une dynamique commerciale qui attire les investissements dans divers secteurs, tels que le tourisme, l’éducation, la digitalisation, les nouvelles technologies, la santé, le secteur bancaire, les mines et l’industrie pharmaceutique.

Elle a fait savoir dans ce cadre que la Tunisie accueillera, du 4 au 8 novembre 2025, le congrès mondial de la Jeune chambre internationale pour l’année 2025.

Cette conférence mettra en lumière la contribution positive des investissements japonais à l’économie tunisienne et sera également une occasion pour faire connaitre l’histoire, la richesse culturelle et le patrimoine de la Tunisie.

La Cheffe du gouvernement a, par ailleurs, mis l’accent sur le partenariat dynamique entre les deux pays et le développement d’une action commune pour l’avenir de l’Afrique, rappelant l’organisation de la TICAD 8 en 2022, en Tunisie, d’où la nécessité d’exploiter les opportunités offertes dans tous les domaines pour parvenir à un partenariat durable.

Elle a indiqué que la déclaration conjointe de 2022 du président de la République Kaïs Saïed et du premier ministre japonais Fumio Kishida reflète la volonté politique des deux pays de renforcer leur coopération et de soutenir une action commune pour développer l’Afrique.

Zenzri a ainsi souligné l’importance de l’investissement dans le capital humain, un élément fondamental du processus de planification, de la croissance économique et d’ouverture sur le monde extérieur.

Plus de 20 000 ingénieurs tunisiens sont diplômés chaque année, a souligné la Cheffe du gouvernement, précisant que l’Europe et tous les pays du monde cherchent à les attirer pour bénéficier de leur expertise et compétence.

Elle a rappelé que les entreprises japonaises installées en Tunisie, offrent environ 16 000 emplois, ce qui témoigne de l’importance de l’investissement en Tunisie et de son rôle dans le secteur industriel.

La Cheffe du gouvernement a mis l’accent aussi sur l’arsenal législatif tunisien mis en place conformément aux conventions et normes internationales, pour faciliter l’investissement et protéger les investisseurs, tels que les investisseurs japonais.

Elle a souligné par ailleurs que la prochaine session de négociations sur les investissements bilatéraux entre la Tunisie et le Japon, sera organisée en octobre à Tokyo.