Lors d’une visite de travail effectuée, jeudi, au gouvernorat de Gabès, le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Salah Zouari, a fait le point sur l’avancement de la réalisation d’un certain nombre de projets visant à protéger les villes contre les inondations, outre la rénovation urbaine et des routes.

Au programme de la visite le ministre a pris connaissance du projet de la réhabilitation de l’oued de Gabès (Griâa) et ses cours, lequel sera réalisé en deux tranches pour un coût total d’environ 50 millions de dinars. Le taux d’avancement de ses travaux a atteint 30%.

Il comprend notamment la construction de deux ponts sur la rue de Paris et la route de la Corniche, le pavage d’une partie de cet oued et l’aménagement d’une partie de l’ancien Oued de Gabès et de l’oued Kalam.

Le ministre a également examiné le projet de reconstruction d’un pont de passages sur l’Oued de Gabès (Griâa) et la construction de deux giratoires, un projet pour lequel un appel d’offres sera publié dans un avenir proche, et des subventions d’un montant de 07 MD lui ont été allouées dont deux millions de dinars qui seront affectés aux réseaux de transport.

Au cours de cette visite, Zouari a assuré le suivi du projet de protection de la caserne militaire et des zones de la délégation de Hamma de l’Ouest contre les inondations, dans le cadre d’un projet qui coûte la bagatelle d’environ 3,7MD, et le taux d’avancement de son travail a atteint 93%.

Le ministre de l’Equipement et de l’Habitat a été informé sur le projet de réhabilitation du quartier Khaireddine à Ouedhref, dont les travaux sont sur le point d’être achevés pour un coût supérieur à 4,1 millions de dinars, et sur le projet de réhabilitation du quartier Nakhila Farhat Choubbene à Matouya, un projet dont le taux d’avancement des travaux a atteint 63% et dont le coût dépasse 04MD.

Zouari a également pris connaissance de l’avancement des travaux de la piste “Kabakana” à Ghannouch, qui s’étend sur une longueur de 11,9 km et dont le coût s’élève à environ 03MD et le taux d’avancement de ses travaux a atteint 85 %.

Le Ministre a souligné que les efforts sont focalisés sur l’achèvement des projets bloqués, en commençant par la réalisation des projets inscrits du nouveau plan de développement 2026-2030 dans de bonnes conditions, indiquant que de nombreuses mesures ont été prises pour améliorer les conditions des entreprises qui entreprendront la mise en œuvre de ces projets.

Il a souligné que le projet de corridors économiques qui reliera le sud de l’Algérie et Gabès est l’un des grands projets en cours d’élaboration au regard de l’importance économique qu’il représente.