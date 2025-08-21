L’association des amis du Belvédère organise le 29 aout courant pour la 14ème année consécutive, “la nuit internationale des chauves-souris 2025″ dédiée à la découverte de ces mammifères fascinants.

Cette manifestation sera organisée au Parc le Belvédère qui, selon un communiqué publié par cette association, ” constitue le refuge idéal pour ces mammifères nocturnes grâce à ses vieux arbres, son lac et ses cavités naturelles”.

A cette occasion, l’association a concocté un programme riche et diversifié qui comprend des ateliers ludiques et artistiques pour les enfants et les adultes, des jeux pédagogiques, la fabrication de masques et la sensibilisation à la biodiversité.

Une conférence intitulée ” les chauves-souris: biologie et importance dans la vie nocturne de la ville” sera présentée au cours de cette manifestation ainsi qu’une balade nocturne guidée pour l’observation des chauves-souris à l’aide de détecteurs à ultrasons.