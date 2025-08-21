Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, mercredi, 20 août courant, au palais de Carthage, le ministre de l’équipement et de l’habitat, Slah Zouari.

Selon un communiqué, la réunion a permis de passer en revue l’état d’avancement de nombre de projets, dont notamment ceux liés à l’infrastructure, tels que les établissements hospitaliers et le réseau routier dans les régions de l’intérieur.

Dans ce cadre, le chef de l’État a appelé à la nécessité d’aplanir les difficultés à l’origine du retard pris dans la mise en œuvre de nombre de ces projets, estimant que la lenteur dans l’exécution de ces projets ne tient pas à la lourdeur bureaucratique mais plutôt à des manœuvres sciemment opérées.

Dans ce contexte, il a cité l’exemple de plusieurs projets publics bloqués dont la réalisation des études de faisabilité a trainé en longueur des années durant pour arriver, au bout du compte, à une situation où le projet revient à la case départ comme si de rien n’était alors que les fonds destinés à sa mise en œuvre ont été déjà alloués.

« Cette situation, tout à fait inadmissible, doit cesser immédiatement », a préconisé le président Saïed, appelant ne plus se hasarder à remplacer les responsables défaillants par les jeunes diplômés du supérieur qui, a-t-il dit, sont désormais disposés plus que jamais à assumer la responsabilité.

« Ceux qui n’ont pas encore de l’expérience vont certes l’acquérir dans le futur », a assuré le chef de l’Etat, se déclarant confiant en la capacité des jeunes diplômés à contribuer avec dévouement à la bataille de la libération nationale et au processus irréversible d’édification de la Tunisie nouvelle.

Sur un autre plan, le chef de l’État a eu l’occasion d’évoquer les projets de construction de nouveaux quartiers résidentiels par le biais du mécanisme de « location-vente », mettant l’accent sur la nécessité de veiller à ce que les prix des logements soient bien étudiés et qu’ils prennent en considération le revenu du bénéficiaire et la facilité d’accès des habitants aux commodités de vie.