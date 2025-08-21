La neuviÃ¨me ConfÃ©rence internationale de Tokyo sur le dÃ©veloppement de l’Afrique (TICAD 9) a Ã©tÃ© inaugurÃ©e, mercredi Ã Yokohama au japon, sous le thÃ¨me la co-crÃ©ation de solutions innovantes avec l’Afrique Â» avec la participation de la Cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri.

Cette Ã©dition qui se tient en prÃ©sence du Chef du gouvernent japonais et de Chefs d’Etat et de gouvernement de pays africains, favorisera le lancement de nouvelles initiatives s’inscrivent dans une vision globale de co-crÃ©ation par les jeunes sous le slogan Â« devenir amis Â», et ce Ã travers le programme mutuel de dÃ©veloppement des ressources humaines Â« TOMONI Africa Â».

Plusieurs questions seront discutÃ©es dont le partenariat Ã©conomique africain, l’accord de libre-Ã©change, le rÃ´le des jeunes dans la construction, l’Ã©ducation, la formation, l’Ã©conomie verte et les perspectives de couverture sanitaire universelle Ã l’horizon de 2030.

La TICAD 9 vise Ã renforcer la coopÃ©ration entre le Japon et les pays africains dans plusieurs domaines Ã savoir Ã©conomique, social, culturel et de dÃ©veloppement.

Au programme figurent plus de 200 confÃ©rences et 300 expositions de prÃ©sentation avec la participation de ministÃ¨res japonais, d’organisations internationales, d’entreprises du secteur privÃ© et de la sociÃ©tÃ© civile