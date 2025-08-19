Les réserves de change de la Tunisie ont atteint un niveau confortable de 105 jours d’importation, représentant un montant de 24,231 milliards de dinars à la date du 18 août 2025. Cette nette amélioration est principalement attribuable à la hausse des transferts des Tunisiens résidant à l’étranger, qui ont atteint environ 4,6 milliards de dinars au premier semestre 2025 (+8,2% par rapport à 2024), et à une croissance soutenue des recettes touristiques, évaluées à près de 3,899 milliards de dinars au 20 juillet.

Par ailleurs, les recettes en devises du pays affichent une croissance dans leur ensemble, enregistrant une hausse de 10,5% en dollars et de 9,3% en euros.

Le renforcement des réserves a également été favorisé par une baisse significative des importations de produits de base, réduisant la pression sur la balance commerciale.

Selon l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI), les importations d’huiles végétales ont chuté de plus de 30% fin juillet, à 349,4 millions de dinars, tandis que celles de sucre ont reculé de 36%, s’établissant à 175,3 millions de dinars. Sur les sept premiers mois de l’année, les importations de céréales ont diminué de 20,5%, générant une économie de devises d’environ 407 millions de dinars, dans un contexte de récolte nationale attendue à environ 20 millions de quintaux.