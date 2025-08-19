Le temps sera peu nuageux ce mardi 19 août en Tunisie, avec une légère hausse des températures. Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), les maximales oscilleront entre 32 et 36 degrés le long des côtes et sur les hauteurs. Dans le reste du pays, le thermomètre affichera des valeurs comprises entre 37 et 42 degrés, accompagnées de coups de sirocco localisés.

Dans l’après-midi, des nuages plus denses sont attendus sur les régions ouest du nord et du centre. Le vent soufflera du secteur sud au nord et au centre, et de secteur est dans le sud, avec une force faible à modérée. Il se renforcera relativement dans l’après-midi, en particulier près des côtes, où la mer passera de calme à peu agitée au fil de la journée et deviendra agitée pendant la nuit.