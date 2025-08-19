Les besoins en semences sélectionnés sont disponibles en quantités suffisantes, a indiqué le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Ezzeddine Ben Cheikh lors la réunion périodique des commissaires régionaux de développement agricole.

Organisée lundi, cette réunion consacrée à l’évaluation de la saison agricole écoulée et de l’examen des solutions proposées pour lutter contre les difficultés rencontrées, a permis de discuter de la saison de moisson et de collecte 2024/2025, des préparatifs de la prochaine saison des grandes cultures, de la récolte des olives de la gestion et de la valorisation du margine, outre l’approvisionnement en eau et l’irrigation.

Le ministre a appelé les commissaires régionaux à intensifier les efforts pour identifier des solutions aux problèmes rencontrés, à soutenir et appuyer les fermes domaniales.

Il a ordonné de mettre en place une stratégie de travail en coordination avec les commissariats et les parties concernées pour favoriser la gestion et la valorisation du margine afin de préserver l’environnement.

Il a recommandé également d’augmenter les superficies consacrées a la culture des pommes de terre notamment dans les terres domaniales, de mettre à disposition les quantités nécessaires en eau d’irrigation afin de parvenir à l’autosuffisance en cette matière.

S’agissant de la cochenille du cactus, il a appelé à intensifier les campagnes de sensibilisation pour lutter contre sa propagation. Pour ce qui est de la santé animale, Ben Cheikh a recommandé d’intensifier les campagnes de vaccination notamment contre la dermatose nodulaire pour protéger le cheptel.