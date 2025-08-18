Le marché boursier a clôturé la séance en territoire négatif. L’indice de référence a inscrit une baisse de 0,19 % à 11 816,9 points, dans un volume modeste de 7 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre BTE s’est retrouvé en haut de l’affiche. Sans faire l’objet de transactions sur la séance, l’action de la banque s’est bonifiée de 4,4 % à 4,5 D.

Le titre CIMENTS DE BIZERTE a affiché un bon parcours boursier. Sans drainer des flux sur la séance, l’action du cimentier a signé une avancée de 4,3 % à 0,490 D.

Le titre MONOPRIX a accusé la plus forte baisse de la séance. Dans un volume de 6 mille dinars, l’action du spécialiste de la grande distribution a enregistré une régression de 4,5 % à 6,210 D.

Le titre TELNET a terminé la séance sur une note morose. L’action a reculé de 3,2 % à 7,010 D, dans un volume de 33 mille dinars sur la séance.

Le titre SFBT a chapeauté le palmarès des échanges. L’action du géant de l’agroalimentaire a clôturé la séance sur une note d’optimisme (+0,3 % à 12,110 D), en alimentant le marché avec des capitaux de 1,4 MD (soit 20 % du volume échangé sur le marché).

