TUNIS — La pétanque tunisienne brille de mille feux aux Jeux mondiaux de Chengdu, en Chine. Le duo mixte composé de Mouna Beji et Khaled Bougriba a décroché, dimanche, la médaille d’or en s’imposant lors d’une finale haletante face à la Thaïlande, sur un score de 10-9.

Ce sacre en double mixte vient couronner une performance remarquable. En demi-finale, les Tunisiens avaient déjà fait forte impression en écartant l’équipe italienne sur un score sans appel de 13-5.

Cette victoire en double mixte est la deuxième médaille d’or pour la Tunisie dans ces Jeux mondiaux. La première avait été remportée la veille, et déjà par Mouna Beji, dans l’épreuve individuelle de tir de précision. La championne tunisienne avait dominé la Chinoise Yan Linlin en finale, sur un score de 35-31.

Ces deux médailles d’or confirment la suprématie de la Tunisie dans l’univers de la pétanque, la plaçant sur le devant de la scène mondiale.