Le taux de chômage a reculé au cours du deuxième trimestre pour atteindre 15,3%, contre 15.7% au premier trimestre 2025, selon les statistiques de l’INS publiées vendredi.

Le nombre de chômeurs s’établit ainsi à 651.1 milles, en baisse de 13.4 mille par rapport au premier trimestre 2025 (664.5).

Le taux baisse à 12,6% pour les hommes (contre 13.6% en T1 2025), par contre le taux augmente à 20,9% après 20.3% au T1 2025 chez les femmes.

Le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans a diminué au cours du deuxième trimestre 2025, atteignant 36.8 % contre 37.7 % au premier trimestre 2025. Il s’agit de 36.4 % pour les hommes et 37.8 % pour les femmes.

Le taux de chômage des diplômés de l’enseignement supérieur augmente pour atteindre 24,0% au premier trimestre de l’année 2025 (contre 23,5 % au premier trimestre 2025) Ce taux est de 14.2 % chez les hommes et de 31,3 % chez les femmes.

Evolution du nombre d’actifs

Au deuxième trimestre de 2025 la population active s’inscrit en hausse, s’établissant à 4259.9 mille individus contre 4233.4 mille au premier trimestre de l’année 2025, soit une augmentation de 26.5 mille individus.

Cette population se répartit en 2899.8 mille hommes et 1360.1 femmes, soit respectivement 68.1 % et 31.9 % de l’ensemble de la population active.

Cependant, malgré l’augmentation de la population active pendant le deuxième trimestre de l’année 2025, le taux d’activité a recule de 0,2 point atteignant 46,2 % de la population en âge d’activité (âgée de plus de 15 ans) contre 46,4 % le premier trimestre 2025.

Evolution du nombre d’actifs occupés

Le nombre des occupés a augmenté de 39.9 mille pour s’établir à 3608.8 mille au deuxième trimestre de l’année 2025 contre 3568.9 au premier trimestre de l’année 2025.

Cette population est répartie inégalement entre les deux sexes : 2533.5 mille hommes contre 1075.4 mille femmes, soit respectivement 70.2 % et 29.8 % de la population active occupée.

Répartition des occupés selon le secteur d’activité

La répartition des occupés selon les secteurs d’activités se présente comme suit : 53 % dans le secteur des services, 20% dans le secteur des industries manufacturière, 13 % dans le secteur des industries non manufacturière et 14% dans le secteur de l’agriculture et de la pêche.