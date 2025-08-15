L’examen des perspectives de développement des activités du groupe japonais G_CUBE ,Co Ltd, actif dans les domaines des services de santé et des industries pharmaceutiques ,en Tunisie, a été au centre de l’entretien qu’a eu le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Abdelhafidh avec le directeur du groupe japonais, Kenji Nishimara.

L’entretien a eu lieu au cours du deuxième jour de la participation du ministre de l’économie à l’événement universel “Osaka Expo 2025” qui se tient du 13 avril au 13 octobre 2025 à l’île de Yumishima à Osaka de la région du Kansai, (Japon). Le ministre a en outre visité les pavillons de la Palestine, du Royaume d’Arabie saoudite et de l’Algérie.

Il a pris connaissance des composantes des différents pavillons et leur contenu, lesquels mettent en relief le patrimoine civilisationnel et l’héritage culturel profondément enracinés de ces pays frères, ainsi que leur richesse et la diversité de leur culture.

Par ailleurs, le ministre de l’Économie a évoqué au cours d’une rencontre avec les membres de la communauté tunisienne résidant au Japon,les opportunités qui s’offrent à eux pour contribuer au développement de la Tunisie, grâce à leur expertise et à leurs réussites dans leurs domaines d’activité.