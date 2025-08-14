L’étude de faisabilité technique du projet d’extension du centre de formation et d’apprentissage à Zaghouan sera réalisée, d’ici la fin 2025, a indiqué à l’Agence TAP le directeur régional de l’emploi, Anis Lachheb.

Il a ajouté que les travaux concernent, essentiellement, l’augmentation de la capacité d’accueil du centre à 172 lits afin de répondre à la forte demande des candidats désirant s’y inscrire.

Le centre de formation et d’apprentissage à Zaghouan reçoit, chaque année, 560 inscrits, avec à l’affiche huit spécialités dont, notamment, la maintenance industrielle, la réparation automobile, le soudage et la réalisation d’outils et de matrices, d’après la même source.

Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle avait effectué, le 13 juin dernier, une visite de travail à Zaghouan consacrée aux préparatifs relatifs à la reprise des activités de formation et de la situation du marché de l’emploi dans la région.