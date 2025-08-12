Vingt cinq (25) participants à une formation dans le domaine de l’énergie ont obtenu, lundi, des certificats de compétence en gestion de l’énergie délivré par un organisme certificateur agréé, a indiqué, lundi, le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie.

Ces certificats ont été remis par la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Fatma Thabet Chiboub, à l’issue d’une formation à laquelle ont pris part 45 participants des secteurs public et privé. 27 des participants sont issus du secteur public et rattachés à 8 centres techniques sectoriels.

Une assistance technique a été fournie à 22 entreprises industrielles pour la mise en place d’un système de gestion de l’énergie conforme à la norme internationale ISO 50001, ajoute la même source, à l’occasion de la cérémonie de remise des certificats de compétence aux participants.

L’objectif de cette initiative et de ce genre de formation est de “constituer une expertise nationale afin de soutenir les entreprises industrielles dans la mise en œuvre de leurs programmes liés à l’efficacité énergétique”, a souligné la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie. Elle a salué les efforts déployés pour “construire un avenir industriel durable”.

La formation en gestion de l’énergie est organisée dans le cadre du projet “Croissance Qualitative pour l’Emploi (CQE)” qui a été lancé en février 2022 et se poursuivra jusqu’en février 2026. Son objectif est de moderniser l’industrie tunisienne et fournir un soutien technique aux entreprises industrielles afin de relever les défis liés à la transition énergétique et à la durabilité environnementale et d’améliorer leur compétitivité au niveau national et international.