La 50ème édition du Festival “El Karraka – Méditerranée” revient cette année pour célébrer un demi-siècle de créations théâtrales et musicales du 15 au 31 août 2025 avec deux programmes prévus à la Goulette et au Kram.
Initié par l’Association du Festival El Karraka, avec le soutien du Ministère des Affaires Culturelles, de l’Établissement National pour la Promotion des Festivals et Manifestations Culturelles et Artistiques, ainsi que des municipalités de La Goulette et du Kram, cette manifestation s’affirme aujourd’hui comme un rendez-vous majeur de l’été culturel en Tunisie avec une riche programmation théâtrale et artistique.
Le programme officiel démarre le 15 aout au Parc El Bratel à La Goulette. Le reste des spectacles auront lieu jusqu’au 31 août au Stade municipal du Kram.
La programmation théâtrale parallèle se tiendra, pour sa part, du 17 au 24 aout à la Maison de la Culture du Kram Ouest pour mettre en lumière la richesse et la diversité des expériences scéniques tunisiennes.
Ci-après le Programme officiel du Festival El Karraka :
15 août : Spectacle d’ouverture festif et humoristique “Dima Nadhak Dima Zahi” avec Mounir Argui et Jamel Madani au Parc El Bratel à la Goulette
16 août : Pièce de théâtre “Flash Back”
17 août : Soirée populaire avec l’artiste Walid Salhi
18 août : Concert de Nordo
19 août : Soirée hommage au grand artiste Charles Aznavour
20 août : Spectacle soufi “Ziara”
21 août : Soirée rap avec le duo Stou & Sanfara
22 août : Soirée musicale collective “Yalla – La Tunisie chante”
23 août : Pièce de théâtre “Big Bossa” de Wajiha Jendoubi
24 août : Concert des Khnefes avec Ahmed Mejri
25 août : Comédie théâtrale “Visa” avec Karim Gharbi
26 août : Concert de Kazo
27 août : Soirée soufie avec Weld El Azzouzia
28 août : Pièce de théâtre “Le Maestro” avec Bassem Hamraoui
29 août : Soirée musicale avec Raouf Maher
30 août : Spectacle pour enfants “Les chansons de dessins animés”
31 août : Concert de musique arabe classique avec Eya Daghnouj (Soirée de clôture)
Tous les spectacles débutent à 22h00. La soirée du 15 août aura lieu Parc El Bratel à la Goulette, et le reste des spectacles seront organisés au Stade municipal du Kram.
Ci-après le programme parallèle des représentations théâtrales organisées à la Maison de la Culture du Kram Ouest:
17 août à 18h00 : Carnaval d’animation devant la Maison de la Culture – couleurs, rythmes et joie partagée
A 19h00 : “Danse du ciel” – Production du Théâtre National
A 21h00 : Cérémonie symbolique en hommage à des personnalités du théâtre tunisien
18 août à 19h00 : “Art” du Théâtre National Tunisien
19 août à 19h00 : “Sous pression” du Centre des Arts Dramatiques du Kef
20 août à 19h00 : “Le manteau” du Centre National des Arts de la Marionnette
21 août à 19h00 : “Beau Fantasme” de la Compagnie Bidâa
22 août à 19h00 : “Au Violon” de la Compagnie Nouveau Film, mise en scène Fadhel Jaziri
23 août à 19h00 : “Le Robot merveilleux” proposé par Art de Vie de Kasserine
24 août à 10h00 : Ateliers de théâtre et de portraits pour enfants et jeunes, un espace d’expression et de découvertes