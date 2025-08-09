La 50ème édition du Festival “El Karraka – Méditerranée” revient cette année pour célébrer un demi-siècle de créations théâtrales et musicales du 15 au 31 août 2025 avec deux programmes prévus à la Goulette et au Kram.

Initié par l’Association du Festival El Karraka, avec le soutien du Ministère des Affaires Culturelles, de l’Établissement National pour la Promotion des Festivals et Manifestations Culturelles et Artistiques, ainsi que des municipalités de La Goulette et du Kram, cette manifestation s’affirme aujourd’hui comme un rendez-vous majeur de l’été culturel en Tunisie avec une riche programmation théâtrale et artistique.

Le programme officiel démarre le 15 aout au Parc El Bratel à La Goulette. Le reste des spectacles auront lieu jusqu’au 31 août au Stade municipal du Kram.

La programmation théâtrale parallèle se tiendra, pour sa part, du 17 au 24 aout à la Maison de la Culture du Kram Ouest pour mettre en lumière la richesse et la diversité des expériences scéniques tunisiennes.

Ci-après le Programme officiel du Festival El Karraka :

15 août : Spectacle d’ouverture festif et humoristique “Dima Nadhak Dima Zahi” avec Mounir Argui et Jamel Madani au Parc El Bratel à la Goulette

16 août : Pièce de théâtre “Flash Back”

17 août : Soirée populaire avec l’artiste Walid Salhi

18 août : Concert de Nordo

19 août : Soirée hommage au grand artiste Charles Aznavour

20 août : Spectacle soufi “Ziara”

21 août : Soirée rap avec le duo Stou & Sanfara

22 août : Soirée musicale collective “Yalla – La Tunisie chante”

23 août : Pièce de théâtre “Big Bossa” de Wajiha Jendoubi

24 août : Concert des Khnefes avec Ahmed Mejri

25 août : Comédie théâtrale “Visa” avec Karim Gharbi

26 août : Concert de Kazo

27 août : Soirée soufie avec Weld El Azzouzia

28 août : Pièce de théâtre “Le Maestro” avec Bassem Hamraoui

29 août : Soirée musicale avec Raouf Maher

30 août : Spectacle pour enfants “Les chansons de dessins animés”

31 août : Concert de musique arabe classique avec Eya Daghnouj (Soirée de clôture)

Tous les spectacles débutent à 22h00. La soirée du 15 août aura lieu Parc El Bratel à la Goulette, et le reste des spectacles seront organisés au Stade municipal du Kram.

Ci-après le programme parallèle des représentations théâtrales organisées à la Maison de la Culture du Kram Ouest:

17 août à 18h00 : Carnaval d’animation devant la Maison de la Culture – couleurs, rythmes et joie partagée

A 19h00 : “Danse du ciel” – Production du Théâtre National

A 21h00 : Cérémonie symbolique en hommage à des personnalités du théâtre tunisien

18 août à 19h00 : “Art” du Théâtre National Tunisien

19 août à 19h00 : “Sous pression” du Centre des Arts Dramatiques du Kef

20 août à 19h00 : “Le manteau” du Centre National des Arts de la Marionnette

21 août à 19h00 : “Beau Fantasme” de la Compagnie Bidâa

22 août à 19h00 : “Au Violon” de la Compagnie Nouveau Film, mise en scène Fadhel Jaziri

23 août à 19h00 : “Le Robot merveilleux” proposé par Art de Vie de Kasserine

24 août à 10h00 : Ateliers de théâtre et de portraits pour enfants et jeunes, un espace d’expression et de découvertes