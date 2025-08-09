La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a effectué, vendredi, une visite de travail au Centre national de pilotage du système électrique, relevant de la Société tunisienne d’électricité et de gaz (STEG), où elle s’est enquise sur les moyens employés pour maitriser la production et le transport d’électricité, ainsi que les systèmes de surveillance avancés permettant d’assurer l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité, outre les mécanismes mobilisés pour assurer une analyse instantanée des données, à même de prévoir des pannes potentiels sur le réseau électrique.

D’après un communiqué, publié par le département de l’Industrie, Chiboub a visité, également, le Centre de Surveillance et de Diagnostic de la Performance des Stations de Production d’électricité (relevant de la Direction centrale de production de l’électricité). Elle a pris connaissance, ainsi, du rôle de ce centre relatif au suivi des unités de production, ce qui permet de prévoir les pannes et d’éviter les coupures imprévues.

Par ailleurs, la ministre a présidé une réunion avec des responsables de la STEG, durant laquelle elle a évoqué plusieurs problématiques, portant, notamment, à la satisfaction de la demande énergétique, surtout pendant la saison estivale, les défis relatifs au bilan énergétique, et les répercussions des changements climatiques.

La réunion a constitué, aussi, une occasion pour passer en revue les solutions pratiques permettant de garantir l’approvisionnement continu en électricité, d’améliorer la qualité du service, et de développer le système électrique, ainsi que de renforcer la production de l’électricité.

Chiboub a souligné, dans ce cadre, l’impératif d’accroître les investissements dans le domaine des énergies alternatives et de moderniser le réseau électrique, tout en développant les infrastructures et en adoptant des technologies modernes pour répondre à la demande accrue d’énergie.